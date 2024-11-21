Родри назвал Месси лучшим в истории футбола: «Роналду удалось сравниться с Лео без врожденного таланта. Но игравшие против них понимают разницу»

Родри ответил на вопрос о лучшем футболисте в истории.

«У меня нет сомнений – это Лионель Месси . Криштиану Роналду удалось сравниться с Месси без врожденного таланта. Но те, кто играл против них, понимают разницу.

Мы не хотели, чтобы Криштиану заходил в штрафную, потому что это было устрашающе опасно. Но Месси был повсюду на поле.

Месси получал мяч, и можно было сказать: «Это опасно». У меня было ощущение, что должно произойти что-то нехорошее», – сказал полузащитник «Манчестер Сити » Родри .