Родри назвал Месси лучшим в истории футбола: «Роналду удалось сравниться с Лео без врожденного таланта. Но игравшие против них понимают разницу»
Родри ответил на вопрос о лучшем футболисте в истории.
«У меня нет сомнений – это Лионель Месси. Криштиану Роналду удалось сравниться с Месси без врожденного таланта. Но те, кто играл против них, понимают разницу.
Мы не хотели, чтобы Криштиану заходил в штрафную, потому что это было устрашающе опасно. Но Месси был повсюду на поле.
Месси получал мяч, и можно было сказать: «Это опасно». У меня было ощущение, что должно произойти что-то нехорошее», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
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