Альварес об отсутствии татуировок: «Отец запрещал делать, я не чувствую в них необходимости. Я делаю это не для того, чтобы отличаться от других»
Хулиан Альварес рассказал, почему у него нет татуировок.
Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес рассказал, почему не стал делать татуировки.
– У многих игроков есть татуировки, и они любят вечеринки. Ты, напротив, очень семейный человек и домосед. Каков ты в жизни?
– Когда-то на сборе сборной [Аргентины] кто-то заметил, что я единственный игрок без татуировок. Я делаю это не для того, чтобы отличаться от других.
Когда я был маленьким, мой отец говорил нам: «Никаких татуировок, никаких сигарет, никакого алкоголя».
Став взрослым, каждый принимает свои собственные решения, но я не чувствую необходимости [делать тату]. На самом деле я довольно спокойный, и мне нравится проводить время дома со своими близкими. Именно там я чувствую себя счастливее всего, – сказал Альварес.
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости