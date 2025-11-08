Альварес об отсутствии татуировок: «Отец запрещал делать, я не чувствую в них необходимости. Я делаю это не для того, чтобы отличаться от других»

Хулиан Альварес рассказал, почему у него нет татуировок.

Форвард «Атлетико » Хулиан Альварес рассказал, почему не стал делать татуировки.

– У многих игроков есть татуировки, и они любят вечеринки. Ты, напротив, очень семейный человек и домосед. Каков ты в жизни?

– Когда-то на сборе сборной [Аргентины ] кто-то заметил, что я единственный игрок без татуировок. Я делаю это не для того, чтобы отличаться от других.

Когда я был маленьким, мой отец говорил нам: «Никаких татуировок, никаких сигарет, никакого алкоголя».

Став взрослым, каждый принимает свои собственные решения, но я не чувствую необходимости [делать тату]. На самом деле я довольно спокойный, и мне нравится проводить время дома со своими близкими. Именно там я чувствую себя счастливее всего, – сказал Альварес.