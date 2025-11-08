Шпилевский о 0:0 с «Рубином»: «Первый гол – не знаю, какой там офсайд. То же самое про пенальти, который не дали. Не хочу комментировать, а то потом опять буду эмоционировать»

Алексей Шпилевский: не хочу комментировать судейство – опять буду эмоционировать.

Главный тренер «Пари НН » Алексей Шпилевский недоволен судейскими решениями в матче с «Рубином » (0:0) в 15-м туре Мир РПЛ . Главным арбитром встречи был Антон Фролов .

На 3‑й минуте судья после подсказки ВАР отменил автогол голкипера казанцев Евгения Ставера из-за офсайда у игрока нижегородцев.

– Вторая ничья в чемпионате. Насколько довольны результатом и содержанием игры?

– Результатом, конечно, недовольны. Хотел бы поблагодарить ребят, выполнили то, что задумали, показали хорошую реакцию.

Объективно, мы были ближе к победе, но к сожалению, чего‑то всегда не хватает. Нападающего не хватает с первого дня моей работы здесь. Были и другие факторы сегодня.

Первый гол… Я не знаю, какой там офсайд был. То же самое про пенальти, который не дали. Не хочется комментировать, потому что потом опять буду эмоционировать.

Хотел бы поблагодарить ребят за их самоотдачу. За то, как они в нелегкой ситуации отдаются и не теряют веру, – сказал Шпилевский.