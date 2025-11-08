У «Ювентуса» 7 ничьих, 3 поражения и 2 победы в 12 последних матчах. Сегодня – 0:0 с «Торино»

«Ювентус» выиграл лишь 2 из 12 последних матчей.

Сегодня команда Лучано Спаллетти поделила очки с «Торино » в 11-м туре Серии А (0:0). Это седьмая ничья «бьянконери» за 12 последних матчей. Также на их счету 3 поражения и 2 победы на этом отрезке.

Ранее команду возглавлял Игор Тудор.

В данный момент «Ювентус » занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 19 очков.