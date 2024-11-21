Орлов о чемпионстве «Зенита» в 1984-м: «Блокадники говорили, что после 9 мая это для них вторая победа. Ленинградцев в составе много было»
21 ноября 1984 года «Зенит» под руководством Павла Садырина разгромил харьковский «Металлист» (4:1) и стал чемпионом СССР.
«Трансляция шла на всю страну. Николай Николаевич Озеров приехал из Москвы брать интервью для программы «Время», а я вел прямой репортаж. Первый мяч «Металлисту» забил Коля Ларионов, «Зенит» легко выиграл – 4:1. Но надо сказать об атмосфере, которая царила в городе.
Еще живо было довольно много блокадников. Так вот они говорили, что это вторая для них победа после 9 мая. Так успех своих футболистов воспринимали. Все-таки ленинградцев было много в составе.
А тот же Миша Бирюков уже в «Зените» превратился в замечательного вратаря и в 1984 году получил приз «Огонька» как лучший голкипер страны. И это при живом Дасаеве! Но именно Ренату в том сезоне забил два уникальных мяча со штрафных Желудков», – сказал комментатор.
«Зенит» к 40-летию первого чемпионства ограниченным тиражом выпустил точную копию полиэтиленовых пакетов «Ленбытхим» с надписью «Чемпион СССР. «Зенит». 1984»
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