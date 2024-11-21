Пеп о контракте с «Ман Сити»: «Чувствовал, что не могу уйти сейчас. Не спрашивайте о причинах. Возможно, из-за четырех поражений»
Пеп Гвардиола высказался о продлении контракта с «Ман Сити».
«Я чувствовал, что не могу уйти сейчас. Все просто. Не спрашивайте меня о причинах. Возможно, из-за четырех поражений почувствовал, что не могу уйти.
Каждый раз, подписывая контракт, я говорю: «Хорошо, это последние два года», и после подписания очередного контракта тоже говорю: «Хорошо, последние два».
И все равно мы здесь», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Сэма Ли в X
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