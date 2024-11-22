Кучеров набрал 900-е очко в НХЛ за 743 матча. Среди действующих игроков быстрее были лишь Макдэвид и Кросби
Никита Кучеров набрал 900-е очко за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
Форвард «Тампы» достиг этой отметки за 743 матча – третий результат среди действующих игроков после Коннора Макдэвида («Эдмонтон», за 602 игры) и Сидни Кросби («Питтсбург», за 677 матчей).
Сегодня Кучеров сделал 3 голевые передачи в игре с «Коламбусом» (6:7 ОТ). Таким образом, на данный момент у него 902 (331+571) очка в лиге.
В 18 матчах текущего сезона россиянин набрал 29 (11+18) баллов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости