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Кучеров набрал 900-е очко в НХЛ за 743 матча. Среди действующих игроков быстрее были лишь Макдэвид и Кросби

Никита Кучеров набрал 900-е очко за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Форвард «Тампы» достиг этой отметки за 743 матча – третий результат среди действующих игроков после Коннора МакдэвидаЭдмонтон», за 602 игры) и Сидни КросбиПиттсбург», за 677 матчей).

Сегодня Кучеров сделал 3 голевые передачи в игре с «Коламбусом» (6:7 ОТ). Таким образом, на данный момент у него 902 (331+571) очка в лиге.

В 18 матчах текущего сезона россиянин набрал 29 (11+18) баллов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoНикита Кучеров
logoСидни Кросби
logoКоннор Макдэвид
logoНХЛ
logoЭдмонтон
logoТампа-Бэй
logoПиттсбург
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