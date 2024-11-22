Кучеров набрал 900-е очко в НХЛ за 743 матча. Среди действующих игроков быстрее были лишь Макдэвид и Кросби

Никита Кучеров набрал 900-е очко за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Форвард «Тампы » достиг этой отметки за 743 матча – третий результат среди действующих игроков после Коннора Макдэвида («Эдмонтон », за 602 игры) и Сидни Кросби («Питтсбург », за 677 матчей).

Сегодня Кучеров сделал 3 голевые передачи в игре с «Коламбусом» (6:7 ОТ). Таким образом, на данный момент у него 902 (331+571) очка в лиге.

В 18 матчах текущего сезона россиянин набрал 29 (11+18) баллов.