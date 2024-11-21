Орлов о гегемонии «Зенита»: «Компенсация за то, что недополучили в СССР. Ленинград был великим городом с областной судьбой, московские команды забирали игроков со всей страны»

Геннадий Орлов высказался о гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга становился чемпионом России в течение 6 сезонов подряд.

«При Союзе московские команды забирали игроков со всей страны. ЦСКА загонял в армию лучших молодых футболистов. Динамовские команды – это тоже армейская служба. А как профсоюзным клубам существовать и с ними конкурировать? Только «Спартак » как-то умудрялся.

Ленинград многие десятилетия был великим городом с областной судьбой. И теперь «Зенит » получает компенсацию за то, что недополучил в СССР», – сказал комментатор.