Пономарев о словах Станковича про усталость: «Он не хочет потерять деньги. Жадные они все сволочи – эти иностранцы. А мы все перед ними раболепствуем. Пошел он к черту, этот Деян»

Владимир Пономарев: Станкович не уважает «Спартак». Надо, чтобы он ушел.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Деяна Станковича о готовности покинуть клуб.

Сербский специалист ранее заявил : «В отставку не ухожу. Я очень устал от того, что говорят вокруг. Хочу домой – к жене, дочке. Если решат уволить завтра, я готов».

«После такого заявления Станкович уйдет. Он все делает для того, чтобы с ним контракт расторгли. Он так будет сидеть дальше и мучить всех. Его надо отстранять. Лучше бы его дисквалификация продлилась до конца года, чтобы сидел там, наверху.

Ситуация для клуба сложная. Сам он не уйдет, но надо, чтобы он ушел к чертовой матери. Станкович не уважает «Спартак». Он хулиганит, не хочет потерять деньги. Жадные они все сволочи – эти иностранцы. А мы все перед ними раболепствуем, как в старые времена.

Станковичу плевать на мнение россиян. Видно же, как он к России относится, как относится к народу России. Очень нехорошо он себя ведет.

Футболисты «Спартака » сами поняли, как в футбол играть. Они поняли, что Станкович – слабый тренер. Только они в этом не признаются. Можно и без тренера играть. Пошел он к черту, этот Станкович», – сказал Пономарев.