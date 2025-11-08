  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев о словах Станковича про усталость: «Он не хочет потерять деньги. Жадные они все сволочи – эти иностранцы. А мы все перед ними раболепствуем. Пошел он к черту, этот Деян»
29

Пономарев о словах Станковича про усталость: «Он не хочет потерять деньги. Жадные они все сволочи – эти иностранцы. А мы все перед ними раболепствуем. Пошел он к черту, этот Деян»

Владимир Пономарев: Станкович не уважает «Спартак». Надо, чтобы он ушел.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Деяна Станковича о готовности покинуть клуб. 

Сербский специалист ранее заявил: «В отставку не ухожу. Я очень устал от того, что говорят вокруг. Хочу домой – к жене, дочке. Если решат уволить завтра, я готов». 

«После такого заявления Станкович уйдет. Он все делает для того, чтобы с ним контракт расторгли. Он так будет сидеть дальше и мучить всех. Его надо отстранять. Лучше бы его дисквалификация продлилась до конца года, чтобы сидел там, наверху.

Ситуация для клуба сложная. Сам он не уйдет, но надо, чтобы он ушел к чертовой матери. Станкович не уважает «Спартак». Он хулиганит, не хочет потерять деньги. Жадные они все сволочи – эти иностранцы. А мы все перед ними раболепствуем, как в старые времена.

Станковичу плевать на мнение россиян. Видно же, как он к России относится, как относится к народу России. Очень нехорошо он себя ведет.

Футболисты «Спартака» сами поняли, как в футбол играть. Они поняли, что Станкович – слабый тренер. Только они в этом не признаются. Можно и без тренера играть. Пошел он к черту, этот Станкович», – сказал Пономарев. 

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?4997 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДеян Станкович
Владимир Алексеевич Пономарев
лимит на легионеров
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Гризманн забил «Леванте» первым касанием – через 28 секунд после выхода на замену. Форвард «Атлетико» побил рекорд Месси по голам в Ла Лиге при одном тренере
5 минут назад
ЦСКА предлагал 30 млн евро за 3-го бомбардира Ла Лиги Этта-Эйонга. «Леванте» не продал интересующего «Барсу» форварда (Бен Джейкобс)
19 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Пармы», «Ювентус» сыграл 0:0 с «Торино», «Комо» не выиграл у «Кальяри»
26 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Сандерленда», «Челси» принимает «Вулвс», «МЮ» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье
сегодня, 17:50Live
Альварес об отсутствии татуировок: «Отец запрещал делать, я не чувствую в них необходимости. Я делаю это не для того, чтобы отличаться от других»
53 минуты назад
«Динамо» опустилось на 10-е место после победы «Ростова». Завтра команду Карпина может опередить и «Ахмат»
сегодня, 18:22
«Арсенал» пропустил впервые за 9 матчей – от «Сандерленда». Воспитанник лондонцев Бэллард прервал сухую серию команды из 812 минут
сегодня, 18:18
Жена Дибалы о беременности: «Говорят, малыш в животе слышит твой голос, хочу быть с ним честной. Бесит злоба некоторых людей, если уж рассказываешь об изменах Пауло – покажи доказательства»
сегодня, 18:08
Чемпионат России. ЦСКА победил «Махачкалу», «Динамо» уступило «Акрону», «Краснодар» сыграет с «Балтикой» в воскресенье
сегодня, 17:58
Сложность этого квиза про ЛЧ вы определите сами
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Сандерленд» – «Арсенал». 1:2 – Сака сравнял на 54-й, Троссард забил на 74-й. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
«Атлетико» – «Леванте». 3:1 – Гризманн забил первым касанием после выхода на замену и сделал дубль за 19 минут. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Забивший два гола «Баварии» Дуки из «Униона» – лучший игрок матча с 8.8 по Индесу ГОЛа. Нойер с оценкой 4.7 – худший
12 минут назад
«Ювентус» – «Торино» – 0:0. «Бьянконери» не уступают в дерби Турина в Серии А с 2015 года
25 минут назад
У «Ювентуса» 7 ничьих, 3 поражения и 2 победы в 12 последних матчах. Сегодня – 0:0 с «Торино»
26 минут назад
«Челси» – «Вулверхэмптон». Гарначо и Энцо играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
32 минуты назад
Рахимов о 0:0 с «Пари НН»: «По игре «Рубин» мог добиться победы, мы выглядели неплохо. Не додавили»
37 минут назад
«Парма» – «Милан». Модрич, Леау, Нкунку играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
44 минуты назад
Шпилевский о 0:0 с «Рубином»: «Первый гол – не знаю, какой там офсайд. То же самое про пенальти, который не дали. Не хочу комментировать, а то потом опять буду эмоционировать»
46 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «Ланса», «Марсель» разгромил «Брест»
сегодня, 17:55Live