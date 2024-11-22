Овечкин выбыл на 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости
Александр Овечкин пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
Нападающий «Вашингтона» получил травму во вторник в матче чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).
Дополнительное обследование выявило у 39-летнего россиянина более серьезное повреждение, чем казалось ранее.
В 18 играх сезона на счету Овечкина 25 (15+10) очков, с 15 шайбами он лидирует в гонке снайперов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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