Овечкин выбыл на 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости

Александр Овечкин пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Нападающий «Вашингтона » получил травму во вторник в матче чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).

Дополнительное обследование выявило у 39-летнего россиянина более серьезное повреждение, чем казалось ранее.

В 18 играх сезона на счету Овечкина 25 (15+10) очков, с 15 шайбами он лидирует в гонке снайперов.