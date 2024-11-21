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«Динамо» пригласило на матч с «Химками» 16-летнего болельщика, ограбленного после игры с «Амкалом»

«Динамо» пригласило ограбленного 16-летнего болельщика на матч с «Химками».

«После матча «Динамо» – «Амкал» неизвестные напали и ограбили 16-летнего болельщика бело-голубых Максима.

Максим или его родные, напишите.

Мы хотим пригласить вас на следующую домашнюю игру с «Химками», а также в музей «Динамо», – говорится в сообщении бело-голубых.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoДинамо Москва
logoАмкал
logoпремьер-лига Россия
logoХимки
болельщики
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