«Динамо» пригласило на матч с «Химками» 16-летнего болельщика, ограбленного после игры с «Амкалом»
«Динамо» пригласило ограбленного 16-летнего болельщика на матч с «Химками».
«После матча «Динамо» – «Амкал» неизвестные напали и ограбили 16-летнего болельщика бело-голубых Максима.
Максим или его родные, напишите.
Мы хотим пригласить вас на следующую домашнюю игру с «Химками», а также в музей «Динамо», – говорится в сообщении бело-голубых.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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