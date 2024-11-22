  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • НХЛ. «Вашингтон» против «Колорадо», «Тампа» играет с «Коламбусом», «Рейнджерс» в гостях у «Миннесоты»
0

НХЛ. «Вашингтон» против «Колорадо», «Тампа» играет с «Коламбусом», «Рейнджерс» в гостях у «Миннесоты»

«Вашингтон» играет с «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Бостон» принимает «Юту», «Тампа» в гостях у «Коламбуса», «Рейнджерс» встречаются с «Калгари».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
logoНХЛ
logoЧикаго
logoАйлендерс
logoВегас
logoЮта
logoФлорида
logoНью-Джерси
logoСент-Луис
logoЭдмонтон
logoТампа-Бэй
logoОттава
logoКолорадо
результаты матчей
logoКаролина
logoБостон
logoДетройт
logoВашингтон
logoКалгари
logoМиннесота
logoСан-Хосе
logoКоламбус
logoРейнджерс
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Маккинон, Макдэвид – а дальше? Назовите лучших по очкам в прошлом сезоне
52 минуты назадСпецпроект
«Лада» останется в КХЛ, заявил губернатор Самарской области. Клуб назначит нового гендиректора
3сегодня, 21:01
Серебряков о СКА: «Топ-клуб, топовая организация. Здесь по-другому смотрят, другое давление. Приятно было играть с такими мастерами, как Кузнецов и Деанджело»
3сегодня, 20:54
Ротенберг о том, зачем СКА подписал Бережного: «А нам что, не нужен вратарь? Если кто-то заболеет, полевой выйдет? У вас есть вратарская форма? Это провокационные вопросы»
12сегодня, 20:21
Хеллибак – главный претендент на «Везину» по итогам четверти сезона по версии сайта НХЛ. Шестеркин – 3-й, Бобровский делит 6-е место, Василевский – 8-е
7сегодня, 19:53
«44 броска на чужой кухне. Хорошо погостили, но не смогли сварить хороший гурманский ужин для победы». Ларионов об 1:4 от СКА
8сегодня, 19:33
Ротенберг посвятил победу СКА 40-летию первого чемпионства «Зенита»: «Он побеждал за весь Ленинград. Дави, «Зенитушка», дави – будем по этой системе действовать»
45сегодня, 19:17
Серебряков об обмене из СКА: «Я находился на чайной церемонии с семьей – и тут позвонил Ротенберг. «Авангард» – топ-команда, в которой собраны отличные игроки»
26сегодня, 19:10
Хьюстон победил в опросе игроков НХЛ о месте для новой команды. Квебек – 2-й, Аризона – 3-я, Атланта – 4-я, Хельсинки набрал 2 голоса (The Athletic)
13сегодня, 18:53
СКА выиграл 3 из 4 последних матчей. Команда Ротенберга идет 3-й на Западе
1сегодня, 18:44
Ко всем новостям
Последние новости
Кравец о победе над «Автомобилистом»: «Буллиты – это мастерство, и я рад, что у «Куньлуня» оно оказалось выше. Меньшинство себя проявило, дало дополнительное дыхание для других ребят»
сегодня, 20:43
Заварухин о поражении от «Куньлуня»: «Автомобилист» доминировал, но реализация хромает. Бросок взрывной должен быть, не в пузо»
сегодня, 20:34
Бережной о переходе в СКА: «Там много молодых талантливых вратарей. Такая конкуренция поможет мне войти в зону роста и стать по уровню выше»
5сегодня, 20:12
Козлов о победе над «Ладой»: «Хорошее движение, неплохо проходили плотную оборону соперника. На буллитах ребята молодцы, Самонов сыграл надежно»
2сегодня, 19:26
У «Торпедо» 4 поражения в 6 последних матчах. Дальше – лидирующий на Западе «Локомотив»
6сегодня, 19:03
«Абрамов – восхитительный хоккеист, один из моих любимых. Думаю, ЦСКА рад иметь такого игрока в команде». Гру о форварде
4сегодня, 17:51
Форвард минского «Динамо» Анас стал первым участником Недели звезд хоккея-2025
4сегодня, 17:35
Карбери заявил, что у него нет новостей по травме Овечкина
4сегодня, 17:28
Князев о дебюте Гребенкина в НХЛ: «Очень рад за Никиту. У него есть все, чтобы стать железным игроком основы, а в будущем – лидером «Торонто»
1сегодня, 16:53
Владимир Плющев: «Было сделано слишком много глупостей, из-за которых «Авангард» в таком положении находится. Серебряков попробует что-то исправить. Но не уверен, что выйдет»
5сегодня, 16:14