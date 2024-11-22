НХЛ. «Вашингтон» против «Колорадо», «Тампа» играет с «Коламбусом», «Рейнджерс» в гостях у «Миннесоты»
«Вашингтон» играет с «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Бостон» принимает «Юту», «Тампа» в гостях у «Коламбуса», «Рейнджерс» встречаются с «Калгари».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
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