«Арсенал» пропустил впервые за 9 матчей – от «Сандерленда». Воспитанник лондонцев Бэллард прервал сухую серию команды из 812 минут

Команда Микеля Артеты играет с «Сандерлендом» на выезде в 11-м туре АПЛ (0:1, первый тайм). На 36-й минуте счет открыл защитник хозяев Дэниэл Бэллард, воспитанник «Арсенала», поразивший ворота Давида Райи.
Это первый пропущенный «канонирами» мяч с 28 сентября. У них было 8 сухих побед подряд, а также 812 минут без пропущенных голов во всех турнирах.
