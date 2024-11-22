Кучеров набрал 900 очков в НХЛ за 743 игры – быстрее всех среди россиян в истории лиги. Среди игроков из Европы – 4-й результат

Никита Кучеров набрал 900 очков в НХЛ за 743 игры – быстрее всех среди россиян.

Форвард «Тампы » сделал ассистентский хет-трик в игре регулярного чемпионата лиги с «Коламбусом» (6:7 ОТ).

На счету 31-летнего игрока стало 902 (331+571) очка в 743 играх в рамках регулярок.

Он достиг отметки 900 очков в лиге быстрее всех среди россиян в истории лиги, опередив Евгения Малкина (762 игры) и Александра Овечкина (764).

Среди игроков из Европы быстрее Кучерова 900 баллов набрали только Петер Штястны (Словакия, за 599 игр), Яри Курри (Финляндия, 632) и Яромир Ягр (Чехия, 681).

Кучеров – 7-й россиянин, набравший 900+ очков в НХЛ. До Дацюка – 16 баллов