Кучеров набрал 900 очков в НХЛ за 743 игры – быстрее всех среди россиян в истории лиги. Среди игроков из Европы – 4-й результат
Никита Кучеров набрал 900 очков в НХЛ за 743 игры – быстрее всех среди россиян.
Форвард «Тампы» сделал ассистентский хет-трик в игре регулярного чемпионата лиги с «Коламбусом» (6:7 ОТ).
На счету 31-летнего игрока стало 902 (331+571) очка в 743 играх в рамках регулярок.
Он достиг отметки 900 очков в лиге быстрее всех среди россиян в истории лиги, опередив Евгения Малкина (762 игры) и Александра Овечкина (764).
Среди игроков из Европы быстрее Кучерова 900 баллов набрали только Петер Штястны (Словакия, за 599 игр), Яри Курри (Финляндия, 632) и Яромир Ягр (Чехия, 681).
Кучеров – 7-й россиянин, набравший 900+ очков в НХЛ. До Дацюка – 16 баллов
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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