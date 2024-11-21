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Ротенберг посвятил победу СКА 40-летию первого чемпионства «Зенита»: «Он побеждал за весь Ленинград. Дави, «Зенитушка», дави – будем по этой системе действовать»

Роман Ротенберг посвятил победу СКА футбольному «Зениту».

Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Торпедо» со счетом 4:1 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Хочу поблагодарить болельщиков, фантастическая атмосфера была. Отмечу нашего соперника, была обоюдоострая игра.

Хочу посвятить эту победу нашему футбольному клубу «Зенит». 40 лет назад клуб впервые победил в чемпионате СССР, побеждал за весь наш город Ленинград.

Поэтому будем по этой системе действовать – дави, «Зенитушка», дави», – сказал главный тренер СКА.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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