Лапорта пригласил Месси на гала-вечер в честь 125-летия «Барсы». Лионель посетит мероприятие

Лионель Месси посетит празднование 125-летия «Барселоны».

Как сообщает Goal со ссылкой на Catalunya Radio, президент каталонцев Жоан Лапорта отправил аргентинцу личное приглашение на гала-вечер в честь 125-летней годовщины основания клуба, который пройдет 29 ноября в театре Лисео.

Ожидается, что Месси посетит мероприятие, несмотря на напряженные отношения с клубом после ухода в 2021 году.

Также сообщается, что на празднование юбилея «Барселоны» приглашены Хави , Андрес Иньеста , Пеп Гвардиола и другие легенды клуба.