Лапорта пригласил Месси на гала-вечер в честь 125-летия «Барсы». Лионель посетит мероприятие
Лионель Месси посетит празднование 125-летия «Барселоны».
Как сообщает Goal со ссылкой на Catalunya Radio, президент каталонцев Жоан Лапорта отправил аргентинцу личное приглашение на гала-вечер в честь 125-летней годовщины основания клуба, который пройдет 29 ноября в театре Лисео.
Ожидается, что Месси посетит мероприятие, несмотря на напряженные отношения с клубом после ухода в 2021 году.
Также сообщается, что на празднование юбилея «Барселоны» приглашены Хави, Андрес Иньеста, Пеп Гвардиола и другие легенды клуба.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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