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  • Семак о титуле «Зенита» в 1984-м: «Мне было 8 лет, тогда зимой смотрели хоккей, летом – футбол, а в другое время – «Лебединое озеро». Клуб в нынешнем качестве появился после победы в 2007-м»
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Семак о титуле «Зенита» в 1984-м: «Мне было 8 лет, тогда зимой смотрели хоккей, летом – футбол, а в другое время – «Лебединое озеро». Клуб в нынешнем качестве появился после победы в 2007-м»

Сергей Семак поздравил петербуржцев с 40-летием со дня первого титула»Зенита».

– Конечно, сегодня большой день. Я поздравляю жителей Петербурга и всех причастных к первой победе. Первая победа – это точка отсчета, с которой начинается история трофеев клуба. Кто выиграл один раз, хочет выигрывать еще и еще. Мы рады, что продолжаем традиции, которые были заложены еще в 1984 году.

– Чем вам запомнились игры против «Зенита», когда вы были футболистом ЦСКА и «Рубина»?

– «Зенит» в том виде и в том качестве, в котором его воспринимают сейчас, появился после победы в 2007 году. Тогда команда набрала ход и стала одним из лидеров. После этого все матчи были принципиальными. Сейчас все команды играют с утроенной энергией против нас, чемпиона обыграть всегда почетно.

– Когда вы впервые узнали о «Зените»? Чем вы занимались в 1984 году?

– Мне было всего восемь лет, я ходил в школу, тренировался, смотрел футбол по телевизору. Зимой смотрели хоккей, летом футбол, а в другое время – «Лебединое озеро», – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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