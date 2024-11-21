Семак о титуле «Зенита» в 1984-м: «Мне было 8 лет, тогда зимой смотрели хоккей, летом – футбол, а в другое время – «Лебединое озеро». Клуб в нынешнем качестве появился после победы в 2007-м»
– Конечно, сегодня большой день. Я поздравляю жителей Петербурга и всех причастных к первой победе. Первая победа – это точка отсчета, с которой начинается история трофеев клуба. Кто выиграл один раз, хочет выигрывать еще и еще. Мы рады, что продолжаем традиции, которые были заложены еще в 1984 году.
– Чем вам запомнились игры против «Зенита», когда вы были футболистом ЦСКА и «Рубина»?
– «Зенит» в том виде и в том качестве, в котором его воспринимают сейчас, появился после победы в 2007 году. Тогда команда набрала ход и стала одним из лидеров. После этого все матчи были принципиальными. Сейчас все команды играют с утроенной энергией против нас, чемпиона обыграть всегда почетно.
– Когда вы впервые узнали о «Зените»? Чем вы занимались в 1984 году?
– Мне было всего восемь лет, я ходил в школу, тренировался, смотрел футбол по телевизору. Зимой смотрели хоккей, летом футбол, а в другое время – «Лебединое озеро», – сказал главный тренер «Зенита».
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