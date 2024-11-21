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Левандовски готов принять «Золотой мяч» за 2020 год, если ему его решат вручить: «Я не понимал, почему тогда не отдали»

Роберт Левандовски готов принять «Золотой мяч» за 2020 год.

В подкасте с Рио Фердинандом форвард «Барселоны» выразил разочарование тем, что не получил «Золотой мяч» в 2020 году, когда вручение награды приостановили из-за пандемии.

– В то время я не понимал, почему. Все лиги доиграли, Лига чемпионов продолжалась, и я не понимал, почему? Впрочем, я знаю, что футбол иногда работает как политика.

– Принял бы ты награду сейчас, если France Football решил бы вручить ее четыре года спустя?

 – Конечно, – заявил Левандовски, который в 2020 году с «Баварией» выиграл шесть трофеев.

Опубликовано: Sports
Источник: beIN Sports
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