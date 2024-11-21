Медведев о титуле «Зенита» в 1984-м: «Апофеоз застоя, генсеки один за одним уходили из жизни, множество ограничительных мер, уезжали известные режиссеры. Футбол был отдушиной»
«Надо всегда помнить, что это было за время. Можно сказать, это апофеоз застоя, когда генеральные секретари [ЦК КПСС] один за одним уходили из жизни, множество ограничительных мер, уезжали известные режиссеры... Это был предперестроечный год, который принес кардинальные изменения в нашей стране. И вот футбол был отдушиной, глотком свежего воздуха.
Прежде Ленинград никогда не выигрывал и никогда не претендовал на чемпионские медали. Хотя после этого был очень долгий, непростой период без побед – но это, что называется, вошло в код Санкт-Петербурга, Ленинграда и «Зенита». И все последующие победы все равно отталкивались от победы 1984 года – и принципы построения команды, и тренерское искусство, которое было продемонстрировано тренером, который сам играл за «Зенит», – сказал председатель правления «Зенита» на мероприятии в Доме книги.
«Зенит» воссоздал культовые пакеты «Чемпион СССР 1984». Возможно, из-за них команду назвали «мешками»
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