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Медведев о титуле «Зенита» в 1984-м: «Апофеоз застоя, генсеки один за одним уходили из жизни, множество ограничительных мер, уезжали известные режиссеры. Футбол был отдушиной»

Александр Медведев выступил на тему завоеванного «Зенитом» в 1984-м чемпионства.

«Надо всегда помнить, что это было за время. Можно сказать, это апофеоз застоя, когда генеральные секретари [ЦК КПСС] один за одним уходили из жизни, множество ограничительных мер, уезжали известные режиссеры... Это был предперестроечный год, который принес кардинальные изменения в нашей стране. И вот футбол был отдушиной, глотком свежего воздуха.

Прежде Ленинград никогда не выигрывал и никогда не претендовал на чемпионские медали. Хотя после этого был очень долгий, непростой период без побед – но это, что называется, вошло в код Санкт-Петербурга, Ленинграда и «Зенита». И все последующие победы все равно отталкивались от победы 1984 года – и принципы построения команды, и тренерское искусство, которое было продемонстрировано тренером, который сам играл за «Зенит», – сказал председатель правления «Зенита» на мероприятии в Доме книги.

«Зенит» воссоздал культовые пакеты «Чемпион СССР 1984». Возможно, из-за них команду назвали «мешками»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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