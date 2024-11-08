«Челси» идет первым в ЛК после 3 туров. «Фиорентина» – 8-я, «Бетис» – 18-й, «Астана» – 25-я, «Динамо» Минск – 34-е

«Челси» сохранил первую строчку в Лиге конференций после 3-го тура общего этапа.

Команда Энцо Марески разгромила «Ноа» (8:0) и с 9 очками лидирует в турнире.

Столько же баллов набрали «Легия », «Ягеллония », «Рапид» Вена , «Витория Гимараэш» и «Хайденхайм». Также в первую восьмерку входят «Шэмрок Роверс» и «Фиорентина ».

«Бетис » занимает 18-е место, «Астана» – 25-е, «Динамо» Минск – 34-е.

В 1/8 финала напрямую выходят первые 8 команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в стыковых матчах.

Таблица Лиги конференций