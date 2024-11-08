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  • «Челси» идет первым в ЛК после 3 туров. «Фиорентина» – 8-я, «Бетис» – 18-й, «Астана» – 25-я, «Динамо» Минск – 34-е
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«Челси» идет первым в ЛК после 3 туров. «Фиорентина» – 8-я, «Бетис» – 18-й, «Астана» – 25-я, «Динамо» Минск – 34-е

«Челси» сохранил первую строчку в Лиге конференций после 3-го тура общего этапа.

Команда Энцо Марески разгромила «Ноа» (8:0) и с 9 очками лидирует в турнире.

Столько же баллов набрали «Легия», «Ягеллония», «Рапид» Вена, «Витория Гимараэш» и «Хайденхайм». Также в первую восьмерку входят «Шэмрок Роверс» и «Фиорентина».

«Бетис» занимает 18-е место, «Астана» – 25-е, «Динамо» Минск – 34-е.

В 1/8 финала напрямую выходят первые 8 команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в стыковых матчах.

Таблица Лиги конференций

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
logoФиорентина
logoЧелси
logoвысшая лига Португалия
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoБетис
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoРапид Вена
logoвысшая лига Австрия
logoвысшая лига Польша
logoЛегия
logoвысшая лига Беларусь
logoДинамо Минск
logoвысшая лига Казахстан
logoвысшая лига Ирландия
logoВитория Гимараэш
logoАстана
logoШэмрок Роверс
logoЯгеллония
logoХайденхайм
logoЛига конференций УЕФА
logoSports – Казахстан
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