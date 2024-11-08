«Челси» идет первым в ЛК после 3 туров. «Фиорентина» – 8-я, «Бетис» – 18-й, «Астана» – 25-я, «Динамо» Минск – 34-е
«Челси» сохранил первую строчку в Лиге конференций после 3-го тура общего этапа.
Команда Энцо Марески разгромила «Ноа» (8:0) и с 9 очками лидирует в турнире.
Столько же баллов набрали «Легия», «Ягеллония», «Рапид» Вена, «Витория Гимараэш» и «Хайденхайм». Также в первую восьмерку входят «Шэмрок Роверс» и «Фиорентина».
«Бетис» занимает 18-е место, «Астана» – 25-е, «Динамо» Минск – 34-е.
В 1/8 финала напрямую выходят первые 8 команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в стыковых матчах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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