Роша дисквалифицирован на 3 матча после драки в матче ЦСКА и «Спартака», Литвинов – на 2
Руслан Литвинов и Виллиан Роша дисквалифицированы после драки в дерби.
В субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля. Игрок «Спартака» толкнул Рошу рукой в лицо, Виллиан в ответ ударил попытался ударить Литвинова, задев Срджана Бабича.
КДК РФС дисквалифицировал защитника ЦСКА на 3 матча, хавбека «Спартака» – на два, сообщает «РБ Спорт».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
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