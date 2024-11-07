Роша дисквалифицирован на 3 матча после драки в матче ЦСКА и «Спартака», Литвинов – на 2

Руслан Литвинов и Виллиан Роша дисквалифицированы после драки в дерби.

В субботу ЦСКА уступил «Спартаку » (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ . Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля. Игрок «Спартака» толкнул Рошу рукой в лицо, Виллиан в ответ ударил попытался ударить Литвинова, задев Срджана Бабича.

КДК РФС дисквалифицировал защитника ЦСКА на 3 матча, хавбека «Спартака» – на два, сообщает «РБ Спорт».