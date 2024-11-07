«Спартак» о дисквалификации Литвинова: «Вся страна видела, что произошло на поле, Руслан – корректный и воспитанный игрок. Работа ЭСК и КДК вызывает массу вопросов»

В «Спартаке» прокомментировали дисквалификацию Руслана Литвинова.

КДК РФС дисквалифицировал полузащитника красно-белых за участие в потасовке во время матча с ЦСКА (2:0).

«Мы не понимаем решение по Литвинову и не согласны с ним. Считаем позицию ЭСК и последующие действия КДК нелогичными, несправедливыми и формалистскими.

Агрессивный и акцентированный удар по лицу приравняли к попытке разнять футболистов. Вся страна видела, что произошло на поле. Руслан – корректный и воспитанный игрок, до этого за всю карьеру не получил ни одной прямой красной карточки. В его действиях не было агрессии, он разнимал потасовку. Решение необъективно и несправедливо. Работа ЭСК и КДК вызывает массу вопросов», – заявили в пресс-службе «Спартака ».