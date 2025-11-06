Фоден – лучший игрок 4-го тура ЛЧ. У хавбека «Ман Сити» дубль в матче с «Боруссией»
Филип Фоден признан лучшим игроком недели в ЛЧ.
Филип Фоден признан лучшим игроком 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Полузащитник «Манчестер Сити» сделал дубль в матче с «Боруссией» Дортмунд (4:1).
На награду также претендовали нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, сделавший хет-трик в матче против «Аякса» (3:0), хавбек «Арсенала» Микель Мерино с дублем в ворота «Славии» (3:0) и вингер «Брюгге» Карлуш Боржеш с голом и ассистом в матче против «Барселоны» (3:3).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
