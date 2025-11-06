3

Фоден – лучший игрок 4-го тура ЛЧ. У хавбека «Ман Сити» дубль в матче с «Боруссией»

Филип Фоден признан лучшим игроком недели в ЛЧ.

Филип Фоден признан лучшим игроком 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Полузащитник «Манчестер Сити» сделал дубль в матче с «Боруссией» Дортмунд (4:1).

На награду также претендовали нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, сделавший хет-трик в матче против «Аякса» (3:0), хавбек «Арсенала» Микель Мерино с дублем в ворота «Славии» (3:0) и вингер «Брюгге» Карлуш Боржеш с голом и ассистом в матче против «Барселоны» (3:3).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
