НБА. «Милуоки» примет «Юту», «Сан-Антонио» встретится с «Портлендом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.

«Милуоки » в домашнем матче с «Ютой» попытается прервать серию из шести поражений подряд, «Сан-Антонио » встретится дома с «Портлендом ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.