В Дагестане задержали спортивного комментатора Рамазана Рабаданова
Спортивного комментатора Рамазана Рабаданова подозревают в незаконном ношении оружия.
По информации РБК со ссылкой на телеграм-канал главы Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева, Рабаданова задержали в Махачкале по подозрению в нарушении статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).
По мнению Хадулаева, Рабаданова могли задержать из-за его участия в юридической защите подозреваемых в организации беспорядков в махачкалинском аэропорту, которые случились в октябре-2023.
Рабаданов комментировал бои ММА-промоушена Rings и вольную борьбу.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: РБК
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