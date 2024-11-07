Косторная о пропуске двух сезонов: «Причины решения просты и понятны. И мы нашли полное понимание со стороны руководства нашей федерации»
Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей. Сообщалось, что они не будут выступать в двух предстоящих сезонах в связи с личными обстоятельствами.
«Любила фигурное катание и буду любить, всегда была предана и благодарна своим болельщикам. В первую очередь для них я сообщила, что мы с Георгием взяли паузу в два сезона. Причины нашего решения просты и понятны. И мы нашли полное понимание со стороны руководства нашей федерации, за что очень всем благодарны.
Мы вернемся. Сколько раз у меня были травмы, но каждый раз я говорила – восстановлюсь и вернусь. И возвращалась, всегда. Ни разу не врала своим болельщикам. Вернемся, с каких бы позиций нам ни приходилось это делать. Будем кататься, пока есть силы», – написала 21-летняя фигуристка в своем телеграм-канале.
Косторная – чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании. С сезона-2023/24 она соревнуется в парном.
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