Косторная о пропуске двух сезонов: «Причины решения просты и понятны. И мы нашли полное понимание со стороны руководства нашей федерации»

Алена Косторная назвала причины пропуска двух сезонов «простымми и понятными».

Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей. Сообщалось , что они не будут выступать в двух предстоящих сезонах в связи с личными обстоятельствами.

«Любила фигурное катание и буду любить, всегда была предана и благодарна своим болельщикам. В первую очередь для них я сообщила, что мы с Георгием взяли паузу в два сезона. Причины нашего решения просты и понятны. И мы нашли полное понимание со стороны руководства нашей федерации, за что очень всем благодарны.

Мы вернемся. Сколько раз у меня были травмы, но каждый раз я говорила – восстановлюсь и вернусь. И возвращалась, всегда. Ни разу не врала своим болельщикам. Вернемся, с каких бы позиций нам ни приходилось это делать. Будем кататься, пока есть силы», – написала 21-летняя фигуристка в своем телеграм-канале.

Косторная – чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании. С сезона-2023/24 она соревнуется в парном.