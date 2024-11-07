Австралийская брейкдансерша Ганн завершила карьеру. Она стала героем мемов после выступления на Олимпиаде-2024
Австралийская брейкдансерша, ставшая известной на Олимпиаде, завершила карьеру.
37-летняя спортсменка Рэйчел Ганн, которая выступала на Играх-2024 в Париже, больше не будет соревноваться.
На Олимпиаде Ганн проиграла три брейкинг-баттла с одинаковым счетом – 0:18. Однако она стала героем мемов в соцсетях из-за необычных движений в танцах.
«Я больше не собираюсь соревноваться, нет. Конечно, я хотела продолжить, но сейчас это кажется слишком сложным.
Это сильно расстраивает. Я просто не могла ничего поделать из-за того, как люди смотрели на меня и кем я на самом деле являюсь.
Думаю, [в случае выступлений] ко мне было бы приковано внимание, люди снимали бы на видео, а потом это оказалось бы в интернете», – рассказала Ганн в эфире 2 Day FM.
Австралийка покорила интернет брейком с кенгуру на Олимпиаде. И ее жизнь изменилась
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sky Sports
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