Кочетков отразил 35 из 36 бросков «Питтсбурга» и стал 3-й звездой матча. Победа – 7-я в 8 играх в сезоне

Петр Кочетков отразил 35 из 36 бросков «Питтсбурга» и стал 3-й звездой матча.

Вратарь «Каролины» сыграл в матче против «Пингвинс» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для россиянина 6-й подряд и 7-й в 8 играх в текущем сезоне – при 89,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,51.

По числу выигранных матчей Кочетков идет на 2-м месте среди вратарей лиги, уступая только Коннору Хеллибаку из «Виннипега» (9).