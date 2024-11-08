Кочетков отразил 35 из 36 бросков «Питтсбурга» и стал 3-й звездой матча. Победа – 7-я в 8 играх в сезоне
Петр Кочетков отразил 35 из 36 бросков «Питтсбурга» и стал 3-й звездой матча.
Вратарь «Каролины» сыграл в матче против «Пингвинс» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для россиянина 6-й подряд и 7-й в 8 играх в текущем сезоне – при 89,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,51.
По числу выигранных матчей Кочетков идет на 2-м месте среди вратарей лиги, уступая только Коннору Хеллибаку из «Виннипега» (9).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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