СКА проиграл 4-й матч подряд. Команда Ротенберга уступила дома «Сочи» – 2:5

СКА проиграл 4-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Сегодня команда под руководством тренера Романа Ротенберга дома потерпела поражение от «Сочи » (2:5).

В следующем матче, 11 ноября, петербургский клуб сыграет против «Авангарда».

На данный момент СКА занимает 2-е место в таблице Запада, набрав 32 очка в 25 играх.