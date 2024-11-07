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СКА проиграл 4-й матч подряд. Команда Ротенберга уступила дома «Сочи» – 2:5

СКА проиграл 4-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Сегодня команда под руководством тренера Романа Ротенберга дома потерпела поражение от «Сочи» (2:5).

В следующем матче, 11 ноября, петербургский клуб сыграет против «Авангарда».

На данный момент СКА занимает 2-е место в таблице Запада, набрав 32 очка в 25 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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