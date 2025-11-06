Леонченко об интересе к Батракову: «Будем обсуждать, когда «Локомотив» получит официальное предложение. Такого сейчас нет, только далекие разговоры»

Владимир Леонченко: официальных предложений по Батракову нет.

Генеральный директор «Локомотива » Владимир Леонченко высказался об интересе к Алексею Батракову со стороны зарубежных клубов.

– Несколько раз слышал, что при появлении Алексея Батракова в основной команде был скепсис.

– Мы в первую очередь должны обращать внимание на футбольные качества игрока. Физические данные – это важно, но все игроки растут. А игровые качества у Алексея были видны сразу. Плюс характер. Рад, что мы заранее интегрировали его в основную команду. А теперь он оправдывает все надежды и даже больше.

– У Алексея Батракова защищенный контракт. Но постоянно видим, что его хотят приобрести.

– Мы будем готовы обсуждать, когда в клуб придет официальное предложение. Такого сейчас нет, только далекие разговоры. В данный момент мы вместе сфокусированы на достижении результатов команды.

– Есть ли функция бай-аута для российских клубов?

– Не могу озвучивать детали договора. Но контракт составлен таким образом, чтобы он был выгоден и клубу, и игроку. Цена Батракова? Не хочу оценивать, – сказал Леонченко в кулуарах форума «Россия – спортивная держава».