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  • Рудковская vs Загитова, СКА опять проиграл «Куньлуню», в «Реале» недовольны Мбаппе, КДК рассмотрит удаления Роши и Литвинова, Медведева у Собчак и другие новости
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Рудковская vs Загитова, СКА опять проиграл «Куньлуню», в «Реале» недовольны Мбаппе, КДК рассмотрит удаления Роши и Литвинова, Медведева у Собчак и другие новости

1. Рудковская обвинила Загитову в том, что режиссеры шоу Алины «тырили» контент у Евгения Плющенко, и предложила заключить пари по поводу продаж билетов: «Ты будешь рассказывать мне, что что такое солд-аут!?»

2. СКА проиграл 3-й матч подряд, уступив «Куньлуню» (1:2 ОТ), – это уже второе поражение Романа Ротенберга от китайского клуба в сезоне. Подвел Евгений Кузнецов, и Ротенберг пообещал, что его игроки больше не будут разговаривать с судьями, потому что в нашей культуре нет таких традиций.

«Торпедо» обыграло «Динамо» и прервало 4-матчевую серию поражений, остальные результаты КХЛ – здесь.

3. В Испании пишут, что игроки «Реала» недовольны недостаточными усилиями Мбаппе в обороне. У Винисиуса наоборот появился повод позлиться на клуб, который, как оказалось, еще до класико узнал, что «Золотой мяч» достанется Родри.

4. КДК рассмотрит удаления Роши и Литвинова и поведение Виллиана после красной в матче ЦСКА – «Спартак». Красно-белые намерены обжаловать карточку своего игрока, хотя, по мнению Игоря Шалимова, заваруху начал именно Руслан. При этом Игорь Семшов убежден, что драку спровоцировали иностранные футболисты. Экс-судья Игорь Федотов считает, что Литвинова забанят на 1-2 матча, а вот Роше дадут сразу 6 игр дисквалификации.

5. Евгения Медведева дала большое интервью Ксении Собчак: призналась, что не держит обиды на Этери Тутберидзе, но подчеркнула, что не извинялась перед тренером, когда вернулась к ней. Также фигуристка вспомнила, как боролась с буллингом в школе, рассказала об откровенной съемке для Maxim и о гонорарах за шоу. Главные цитаты – здесь.

6. НХЛ. «Лос-Анджелес» обыграл «Нэшвилл», «Эдмонтон» уступил «Нью-Джерси».

7. Арина Соболенко обыграла Жасмиин Паолини в третий день итогового турнира WTA и вышла в полуфинал.

8. НБА. «Детройт» дома обыграл «Лейкерс», «Голден Стэйт» справился с «Вашингтоном» на выезде и другие результаты

9. Александр Мостовой заявил, что пройдет стажировку в московском «Динамо».

10. Французский журналист опубликовал доказательства наличия XY-хромосомы и мужских яичек у боксерши Иман Хелиф.

11. Александр Овечкин признан первой звездой прошлой недели в НХЛ.

12. Сайт Goal назвал Криштиану Роналду лучшим игроком «Реала» в XXI веке.

13. Кордоба, Мостовой, Бакаев, Мусаев и Лончар – претенденты на приз Winline игроку октября в РПЛ.

14. «Факел» выразил претензии судье Егорову по 10 моментам матча с «Химками».

Цитаты дня

Бельерин об ультраправых: «Мальчики и юноши ищут себя, а им говорят, что женщины менее ценны, что надо отказаться от друзей и отжиматься, чтобы разбогатеть. Что за ерунда?»

Рубен Аморим: «Это тяжело для болельщиков «МЮ», но «Ман Сити» – лучшая команда в мире, а Гвардиола – лучший тренер»

Юран заявил, что действительно входит в шорт-лист «Спортинга»: «Это правда. Сразу перезвонил в Португалию, чтобы клоуном не выглядеть»

Георгий Черданцев: «Слова Карпина про отставку и смена губернатора – не случайность. Я в такие совпадения не верю»

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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