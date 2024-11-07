  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк о драфте в КХЛ: «ЦСКА платит деньги, а лучший хоккеист уедет в Хабаровск, Новосибирск или еще куда. Это не стыкуется. Мы не можем слепо копировать все с НХЛ»
17

Третьяк о драфте в КХЛ: «ЦСКА платит деньги, а лучший хоккеист уедет в Хабаровск, Новосибирск или еще куда. Это не стыкуется. Мы не можем слепо копировать все с НХЛ»

Владислав Третьяк высказался о том, что ФХР выступила против драфта в КХЛ.

Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

– ФХР высказалась против ярмарки юниоров, но КХЛ теперь – независимая лига. Может ли ФХР повлиять на это решение?

– Наверняка нас пригласят, ведь создана рабочая группа. Мы свое мнение уже высказали, но там тоже скажем, потому что нас это волнует.

Мы не можем все слепо копировать с НХЛ. Ни у одного клуба НХЛ нет своей школы, они не тратят деньги на школы. Я играл за ЦСКА все время, у меня была цель – попасть в основную команду. А здесь ЦСКА платит деньги, а лучший хоккеист уедет в Хабаровск, Новосибирск или еще куда. Это немного не стыкуется.

Мы волнуемся, что клубы перестанут содержать школы. А зачем содержать, если они ничего не получат, если игроки уйдут в другой клуб? С одной стороны, я понимаю КХЛ, они хотят уровнять, как в НХЛ, где самый лучший игрок переходит в команду, которая занимает последнее место. Но у нас не НХЛ, а КХЛ.

Я как президент ФХР забочусь о развитии всего хоккея – детского. У нас есть клубы, которые воспитывают детей, и клуб должен иметь возможность, чтобы эти ребята играли у себя. Мы готовы к обсуждению. Мы уже выразили свое мнение и там еще выразим его. Думаю, нас услышат.

– Уже есть клубы, которые обращались к ФХР по этому вопросу?

– Нет, у нас пока нет никаких заявлений. Вопрос только недавно встал, когда будут какие-то новости, мы сможем сказать, какие клубы недовольны, какие хотят, какие нет. Сейчас у меня нет информации, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

ФХР о драфте в КХЛ: «Выбор игрока против воли может способствовать его отъезду. Это идет вразрез с позицией Путина. Эта процедура разрушает систему отечественного хоккея»

КХЛ возрождает Ярмарку юниоров – и это уже скандал: ФХР против, СКА не вошел в рабочую группу

Опубликовала: Екатерина Подгорная
logoЦСКА
logoФХР
logoВладислав Третьяк
logoНХЛ
Драфт НХЛ
logoКХЛ
Драфт КХЛ
детский хоккей
logoЧемпионат.com
деньги
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Директор «Динамо» о драфте КХЛ: «Как компенсации будут считаться? Дадут ли за каждого игрока по 3-5 млн рублей? Какие условия? Это все надо изучать»
5сегодня, 16:21
Владимир Плющев: «Кто предлагает драфт в КХЛ – не понимают, что такое хоккей. Не нужно слизывать с НХЛ – в США и Канаде другая жизнь, условия и возможности»
1сегодня, 10:12
Терещенко о драфте в КХЛ: «Что будет со школами при клубах? Они теперь необязательны, только фарм-клубы. Драфт с 18 лет, значит, надо менять структуру и МХЛ»
12вчера, 21:33
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ротенберг заменил Заврагина на Мойсевича в игре с «Сочи». СКА уступает 0:2 во 2-м периоде
1947 минут назад
НХЛ. «Флорида» сыграет с «Нэшвиллом», «Рейнджерс» – с «Баффало», «Тампа» против «Филадельфии», «Миннесота» в гостях у «Сан-Хосе»
23сегодня, 17:15
КХЛ. ЦСКА играет со «Спартаком», СКА принимает «Сочи», «Салават» проиграл «Динамо» Минску, «Авангард» уступил «Адмиралу» в овертайме
183сегодня, 17:05Live
Мичков пропустит матч против «Тампы» по решению Тортореллы
57сегодня, 17:02
Директор «Динамо» о драфте КХЛ: «Как компенсации будут считаться? Дадут ли за каждого игрока по 3-5 млн рублей? Какие условия? Это все надо изучать»
5сегодня, 16:21
Директор «Црвены Звезды» о сотрудничестве с КХЛ: «В Сербии очень любят спорт. Хоккей станет еще одной точкой притяжения наших братских народов»
4сегодня, 15:59
Мостовой о погоне Овечкина за Гретцки: «Он побьет рекорд. Думаю, помимо всех любителей хоккея у нас, в Америке и Канаде все только и говорят об этом, ждут этого»
18сегодня, 15:29
Ротенберг сообщил, что Кузнецов не сыграет с «Сочи»: «Небольшое заболевание. Выйдем максимально боевым составом, будем играть только на победу»
47сегодня, 15:15
Протас об Овечкине: «Он отличный плеймейкер – 700 передач не возникают из ничего. С Александром приятно и весело играть»
7сегодня, 14:30
КХЛ и «Црвена Звезда» подписали меморандум о сотрудничестве: «В обозримом будущем увидим команду среди участников КХЛ, возможно»
38сегодня, 14:13
Ко всем новостям
Последние новости
Заварухин о 3:1 с «Барысом»: «Тяжелый матч. У нас было 84 попытки броска, количество перешло в качество. Здорово, что забили в 3-м периоде»
117 минут назад
Козлов о 2:3 от минского «Динамо»: «В овертайме выстояли в меньшинстве, самоотверженно играли, Самонов здорово выступал. Все было целостно»
322 минуты назад
«Автомобилист» выиграл 4-й матч подряд в КХЛ
159 минут назад
Кубок Будущего (U20). Россия играет с Россией U18, Казахстан проиграл Беларуси
2сегодня, 17:00
Новиков об Орлове: «Сейчас это лучший защитник НХЛ. Катание, бросок – все на уровне. Он не уступает ни в одном из компонентов нападающим»
3сегодня, 16:59
Фетисов об игре Овечкина: «Я говорил ему, что второго всегда жалеют, а первым стать – великое дело. Он молодец. Готовился к сезону»
1сегодня, 16:35
Смит покинул «Барыс». Контракт расторгнут по соглашению сторон с выплатой компенсации
2сегодня, 15:49
Барак о выборах президента США: «Я не участвовал, непросто это сделать, находясь в России. Но я следил за гонкой»
2сегодня, 15:39
Гретцки про обмен из «Эдмонтона» в 1988-м: «Перешел из самой захватывающей команды в истории в клуб с 20-го места из 21. Было сложно, но мне понравилось играть за «Лос-Анджелес»
4сегодня, 14:58
Разин о 2:1 с «Амуром»: «Аномальная победа. Соперник играл лучше, больше создавал и хотел победить. «Металлург» забрал 2 очка – это главное»
9сегодня, 13:42