Третьяк о драфте в КХЛ: «ЦСКА платит деньги, а лучший хоккеист уедет в Хабаровск, Новосибирск или еще куда. Это не стыкуется. Мы не можем слепо копировать все с НХЛ»

Владислав Третьяк высказался о том, что ФХР выступила против драфта в КХЛ.

Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

– ФХР высказалась против ярмарки юниоров, но КХЛ теперь – независимая лига. Может ли ФХР повлиять на это решение?

– Наверняка нас пригласят, ведь создана рабочая группа. Мы свое мнение уже высказали, но там тоже скажем, потому что нас это волнует.

Мы не можем все слепо копировать с НХЛ. Ни у одного клуба НХЛ нет своей школы, они не тратят деньги на школы. Я играл за ЦСКА все время, у меня была цель – попасть в основную команду. А здесь ЦСКА платит деньги, а лучший хоккеист уедет в Хабаровск, Новосибирск или еще куда. Это немного не стыкуется.

Мы волнуемся, что клубы перестанут содержать школы. А зачем содержать, если они ничего не получат, если игроки уйдут в другой клуб? С одной стороны, я понимаю КХЛ, они хотят уровнять, как в НХЛ , где самый лучший игрок переходит в команду, которая занимает последнее место. Но у нас не НХЛ, а КХЛ.

Я как президент ФХР забочусь о развитии всего хоккея – детского. У нас есть клубы, которые воспитывают детей, и клуб должен иметь возможность, чтобы эти ребята играли у себя. Мы готовы к обсуждению. Мы уже выразили свое мнение и там еще выразим его. Думаю, нас услышат.

– Уже есть клубы, которые обращались к ФХР по этому вопросу?

– Нет, у нас пока нет никаких заявлений. Вопрос только недавно встал, когда будут какие-то новости, мы сможем сказать, какие клубы недовольны, какие хотят, какие нет. Сейчас у меня нет информации, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

ФХР о драфте в КХЛ: «Выбор игрока против воли может способствовать его отъезду. Это идет вразрез с позицией Путина. Эта процедура разрушает систему отечественного хоккея»

КХЛ возрождает Ярмарку юниоров – и это уже скандал: ФХР против, СКА не вошел в рабочую группу