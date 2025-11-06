Тчуамени пропустит около 3 недель из-за травмы полусухожильной мышцы
Орельен Тчуамени пропустит несколько недель из-за травмы.
«Реал» сообщил о повреждении у Орельена Тчуамени.
У полузащитника мадридцев диагностирована травма полусухожильной мышцы левой ноги.
По данным журналистки Аранчи Родригес, восстановление Тчуамени может занять порядка трех недель.
В следующем матче «Реал» сыграет с «Райо Вальекано». Игра 12-го тура Ла Лиги пройдет 9 ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
