Тчуамени пропустит около 3 недель из-за травмы полусухожильной мышцы

Орельен Тчуамени пропустит несколько недель из-за травмы.

«Реал» сообщил о повреждении у Орельена Тчуамени.

У полузащитника мадридцев диагностирована травма полусухожильной мышцы левой ноги.

По данным журналистки Аранчи Родригес, восстановление Тчуамени может занять порядка трех недель.

В следующем матче «Реал» сыграет с «Райо Вальекано». Игра 12-го тура Ла Лиги пройдет 9 ноября.

