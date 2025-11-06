  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игнатьев о словах Семака про судей: «Судейство у нас запущено, я согласен. Не могу понять решения арбитров, сегодня они не становятся самостоятельными личностями, как раньше»
4

Игнатьев о словах Семака про судей: «Судейство у нас запущено, я согласен. Не могу понять решения арбитров, сегодня они не становятся самостоятельными личностями, как раньше»

Борис Игнатьев: судейство у нас запущено.

Борис Игнатьев прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о судействе после поражения от «Динамо» в первом четвертьфинальном матче плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:3).

Семак заявил: «Чем больше говоришь о судействе, тем хуже судят – мстят за что‑то, наверное». 

«То, что судейство у нас запущено, – нет никаких сомнений. Я смотрю все матчи и не могу понять решение, которое принимает тот или иной арбитр. Как ему помогает ВАР? Он уводит в сторону арбитров. Почему-то арбитры не становятся самостоятельными личностями, как это было раньше. Мы прекрасно знали и уважали арбитров, они были частью футбольного хозяйства.

Сегодня я по большей части согласен с Семаком. Конечно, это волнует игроков, тренерский штаб, а они не должны обращать внимание на главное действующее лицо. А сегодня судья – это тот человек, на которого направлены все взоры и со стороны болельщиков, и прочих присутствующих на матче», – сказал экс-тренер сборной России. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoсудьи
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Борис Игнатьев
logoСергей Семак
logoFONBET Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лионель Месси: «Бог даровал мне талант, но я жертвовал многим, чтобы стать профессионалом»
11 минут назад
Менеджер компании «Балтика» о пиве на стадионах: «Инвестиции российских пивоваренных компаний в спорт превысили 300 млн рублей за год. Если примут законопроект, они увеличатся кратно»
28 минут назад
Де Росси возглавил «Дженоа»
29 минут назад
Тюкавин о баннере фанатов «Зенита»: «Просто посмеялся. У них вообще веселые болельщики, разминаться перед «Виражом» было классно»
57 минут назад
Александр Алаев: «На ЧМ-2018 пиво точно добавило изюминку. Весь мир вспоминает, как было весело, каких-то инцидентов с безопасностью никто не вспомнит»
сегодня, 12:19
Девять человек застали в «Барселоне» и Педри, и Хави. Сколько назовете?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Флик после 3:3 с «Брюгге»: «Мы «Барса», не будем защищаться на своей половине и играть на контратаках, чтобы выиграть 1:0. Можно придерживаться философии, но нужно все делать лучше»
сегодня, 11:50
Некоторые игроки «Реала» считают, что Алонсо их не понимает. Замены Трента и Винисиуса вызвали вопросы в раздевалке (Хосеп Педрероль)
сегодня, 11:46
Итурральде об отмене гола «Брюгге»: «Шченсному помешали опереться на левую ногу. Очевидный фол»
сегодня, 11:06
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Спартак» против «Локомотива»
сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» встретится с «Оренбургом». Железнодорожники, поддержите команду в домашнем матче против оренбуржцев!
29 минут назадРеклама
Тчуамени пропустит около 3 недель из-за травмы полусухожильной мышцы
45 минут назад
Анри о высокой линии обороны «Барсы»: «Брюгге» мог забить и больше трех, зачем самим себе создавать проблемы? Надо защищать не только мяч, но и ворота»
сегодня, 12:24
Фоден с дублем и 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ман Сити» – «Боруссия». Свенссон с оценкой 5.1 – худший
сегодня, 12:07
«Локомотив» хочет подписать Сауся зимой. Клуб делал запрос в «Балтику» («РБ Спорт»)
сегодня, 12:06
Лига конференций. «Шахтер» примет «Брейдаблик», «Майнц» сыграет с «Фиорентиной», «Кристал Пэлас» против АЗ
сегодня, 11:23
Гарсия о 3:3 с «Брюгге»: «Обидно, когда сравниваешь счет, а тебе забивают через 5 минут. «Барса» теряет мяч в опасных зонах. Мне сломали нос, кажется»
сегодня, 11:16
«Ротор» принимает «Шинник». Приходите поддержать волгоградцев в домашнем матче!
сегодня, 11:00Реклама
Эстевао с голом и 8.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Карабах» – «Челси», Хато, чьи ошибки привели к двум голам, получил 6.3. Гиттенс с оценкой 5.7 – худший
сегодня, 10:40
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» примет «Аль-Холуд», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Нажмой» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
сегодня, 10:34