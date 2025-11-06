Игнатьев о словах Семака про судей: «Судейство у нас запущено, я согласен. Не могу понять решения арбитров, сегодня они не становятся самостоятельными личностями, как раньше»

Борис Игнатьев: судейство у нас запущено.

Борис Игнатьев прокомментировал слова главного тренера «Зенита » Сергея Семака о судействе после поражения от «Динамо » в первом четвертьфинальном матче плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:3).

Семак заявил : «Чем больше говоришь о судействе, тем хуже судят – мстят за что‑то, наверное».

«То, что судейство у нас запущено, – нет никаких сомнений. Я смотрю все матчи и не могу понять решение, которое принимает тот или иной арбитр. Как ему помогает ВАР? Он уводит в сторону арбитров. Почему-то арбитры не становятся самостоятельными личностями, как это было раньше. Мы прекрасно знали и уважали арбитров, они были частью футбольного хозяйства.

Сегодня я по большей части согласен с Семаком. Конечно, это волнует игроков, тренерский штаб, а они не должны обращать внимание на главное действующее лицо. А сегодня судья – это тот человек, на которого направлены все взоры и со стороны болельщиков, и прочих присутствующих на матче», – сказал экс-тренер сборной России.