Итоговый турнир ATP. Медведев и Синнер попали в одну группу, Рублев, Алькарас и Зверев – в другую
В Турине прошла жеребьевка итогового турнира ATP.
Группа Илие Настасе: Янник Синнер, Даниил Медведев, Тэйлор Фриц, Алекс де Минаур.
Группа Джона Ньюкомба: Александр Зверев, Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Андрей Рублев.
Соревнования начнутся 10 ноября.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @MichalSamulski
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