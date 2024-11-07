КХЛ. «Металлург» в гостях у «Амура», «Авангард» сыграет с «Адмиралом», ЦСКА против «Спартака», СКА примет «Сочи»

«Металлург » сыграет в гостях с «Амуром » в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Авангард » встретится на выезде с «Адмиралом », «Ак Барс» – с «Нефтехимиком», ЦСКА сразится со «Спартаком», СКА примет «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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