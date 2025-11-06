Лещук о голе Педро в Кубке: «За пять минут до углового «Зенита» замены были – не смогли разобраться, правильно расставиться. все, Чей был игрок, говорить не буду»

Лещук о голе Педро: не смогли разобраться, правильно расставиться.

Игорь Лещук оценил момент с голом Педро в матче с «Зенитом ».

В первой игре 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» одержало победу со счетом 3:1.

– Как оцените два момента матча – суперспасение после выхода один на один Глушенкова и пропущенный гол от Педро из вратарской?

– По первому моменту – по подходу к мячу Макса Глушенкова мне показалось, что он будет бить сам и подсекать мяч. Остался в высокой стойке, он попал в грудь. Плюс важно отметить, что наш защитник бежал за зенитовцем до конца и не дал много времени на то, чтобы поднять голову. В последнее время вообще тенденция, что в таких ситуациях атакующие игроки подсекают – так же, как Ульви Бабаев подсек и забил в этом же матче. И кстати, Латышонок тоже остался в высокой стойке, но просто не попал по мячу.

Что касается пропущенного гола от Педро, то при стандартах играем частично зону, частично персонально. Чей игрок был, не буду говорить, но минут за пять до углового были замены – и мы не смогли разобраться, правильно расставиться. Но с вратарской точки зрения, все, что летит в район ближней штанги, сыграть на выходе практически нереально. Полевые бегут заранее, до подачи, вратарь принимает решение позже, после того, как пошла передача. И бежать на ближнюю штангу не успеешь, тебя опередят – там в зоне всегда стоит игрок, который должен снимать эти мячи. Так получилось, что мяч перелетел его, и Педро был один – есть что разобрать, – сказал вратарь «Динамо ».