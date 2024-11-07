ЦСКА о дисквалификации Роши на 3 матча: «Считаем решение максимально взвешенным и справедливым. Благодарны КДК за комплексную оценку всех эпизодов»
В ЦСКА прокомментировали дисквалификацию Виллиана Роши.
КДК РФС дисквалифицировал защитника армейцев на 3 матча за участие в потасовке во время матча со «Спартаком» (0:2).
«Мы благодарны арбитрам КДК РФС за комплексную оценку всех рассматриваемых и очень событийных эпизодов. Считаем решение КДК максимально взвешенным и справедливым. Со стороны клуба к игроку также будут применены штрафные санкции.
В свою очередь Виллиан, как и говорил уже ранее, раскаивается за свою несдержанность и принес извинения как судейской бригаде, так и команде и болельщикам. И тем не менее в текущей ситуации мы рады, что Виллиан все-таки сможет помочь команде в уходящем календарном году не только в Кубке России, но и в РПЛ», – сказал глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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