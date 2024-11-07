Хабиб встретился с защитником «Реала» Рюдигером: «Спасибо за приглашение, брат. Жду тебя в Дагестане»
Хабиб Нурмагомедов пригласил Антонио Рюдигера в Дагестан.
«Брат, спасибо за приглашение. Приятно наконец познакомиться с тобой. Теперь я жду тебя в Дагестане», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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