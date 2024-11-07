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Хабиб встретился с защитником «Реала» Рюдигером: «Спасибо за приглашение, брат. Жду тебя в Дагестане»

Хабиб Нурмагомедов пригласил Антонио Рюдигера в Дагестан.

«Брат, спасибо за приглашение. Приятно наконец познакомиться с тобой. Теперь я жду тебя в Дагестане», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Кормье рассказал об обиде Хабиба из-за рукопожатия с Конором: «У нас в США не принято принимать сторону друзей в конфликтах»

Трамп – о Хабибе: «Очень тихий и немногословный, но после побед становится безумцем»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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