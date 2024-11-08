  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • НХЛ. «Флорида» играет с «Нэшвиллом», «Рейнджерс» – с «Баффало», «Тампа» против «Филадельфии», «Миннесота» в гостях у «Сан-Хосе»
Live
34

НХЛ. «Флорида» играет с «Нэшвиллом», «Рейнджерс» – с «Баффало», «Тампа» против «Филадельфии», «Миннесота» в гостях у «Сан-Хосе»

«Тампа» принимает «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» играют с «Баффало», «Каролина» встречается с «Питтсбургом», «Виннипег» проводит матч с «Колорадо».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoНью-Джерси
logoПиттсбург
logoРейнджерс
logoАйлендерс
logoФиладельфия
logoБаффало
logoОттава
logoМонреаль
logoБостон
logoТампа-Бэй
logoКаролина
logoФлорида
logoНэшвилл
logoСент-Луис
logoЧикаго
logoВанкувер
logoМиннесота
logoКалгари
logoКолорадо
logoДаллас
logoСан-Хосе
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
logoВиннипег
logoЮта
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Виннипег» возглавил рейтинг силы команд НХЛ по версии The Hockey News. «Каролина» – 2-я, «Флорида» – 3-я, «Вашингтон» – 5-й, «Тампа» – 14-я, «Филадельфия» – 32-я
29вчера, 12:42
«Тампа» – лучший клуб НХЛ за последние 5 лет по версии Bleacher Report. «Флорида» – 2-я, «Вегас» – 3-й, «Вашингтон» – 15-й, «Питтсбург» – 16-й
161 сентября, 11:22
«Питтсбург» – самый успешный клуб НХЛ в плей-офф в эпоху потолка зарплат, «Тампа» – 2-я, «Чикаго» – 3-й, «Вашингтон» – 9-й (The Athletic)
2630 июля, 11:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У кого лучше статистика за прошлый сезон НХЛ: Кучеров или Панарин?
18 минут назадСпецпроект
Ротенберг о Кузнецове: «Сильно прихватило живот, он очень хотел играть. Ну вы поняли, откуда он звонил – всю ночь был в этом месте, не спал. Думаю, сможет выйти в следующем матче»
20вчера, 21:59
Третьяк о сборной легионеров на Кубке Первого канала: «Разговоры идут, обсуждаем с КХЛ. Как только появится информация, скажем, сколько команд будет играть»
5вчера, 21:52
Ротенберг о списках лучших тренеров КХЛ: «Когда СКА шел 1-м с отрывом 2 года назад, меня тоже никуда не включали, я привык – у меня броня. У Никитина и Гру больше опыта. Надо работать, это мотивирует»
35вчера, 21:34
🌟 Отвечайте на 6 вопросов про Овечкина и выигрывайте поездку на матч «Вашингтона»
вчера, 21:30Спецпроект
Даниил Мисюль: «В Ньюарке небезопасно. Много темнокожих. Когда едешь на арену, видишь, как на лавочках, под мостами люди спят. Вечером лучше не гулять»
12вчера, 20:53
Ротенберг об игре в 3 звена: «Тарасов всегда так играл. Смотрели матч «Эдмонтона»? Какое время у Макдэвида, Драйзайтля? Примерно как у Демидова, у Ивана чуть поменьше. Обычная практика»
31вчера, 20:33
Деанджело после 2:5 от «Сочи»: «Я должен играть лучше. Лед был жестковат. Обе команды оказались в одинаковых условиях, но соперникам это пошло больше на пользу»
16вчера, 19:55
Зубов о 5:2 со СКА: «Настрой предрешил все. У «Сочи» средний возраст – 23 года, ребята молодые, нестабильность присутствует. Нужно обрести уверенность»
3вчера, 19:46
Ротенберг о 2:5 от «Сочи»: «Сами привезли голы. У нас молодая команда, молодые ребята – лидеры СКА. В следующей игре будем сильнее, злее и победим»
77вчера, 19:41
Ко всем новостям
Последние новости
Старков о том, за сколько матчей Овечкин побьет рекорд Гретцки: «По тому, как сейчас играет, за три-четыре, ха-ха! Человек-легенда»
вчера, 21:45
Гретцки о погоне Овечкина за рекордом: «Это доставляет удовольствие и другим игрокам «Вашингтона». Я помню своих товарищей по команде, им это нравилось, они наслаждались этим»
3вчера, 21:24
Воробьев о 3-м поражении от «Спартака» подряд: «Неприятно, конечно, особенно проигрывать в один гол. Сказал ребятам, что надо переламывать как-то, забрасывать одну шайбу – это мало»
1вчера, 20:59
Гатиятулин после 4:1 с «Нефтехимиком»: «Меньшинства нахватали с перевыполнением нормы. Игровая дисциплина хромала. Надо проработать это»
вчера, 20:45
Жамнов о 2:1 с ЦСКА: «Пассажиров сегодня не было. Это одна из побед, после которой приятно зайти в раздевалку и поздравить ребят»
1вчера, 20:10
Кубок Будущего (U20). Россия победила Россию U18, Казахстан проиграл Беларуси
2вчера, 19:45
«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних матчей
вчера, 18:59
Тамбиев о Фьоре: «Не могу сказать, что очарован его игрой. Легионеры призваны, чтобы хотя бы иногда приносить результат. Играют те, кто сейчас сильнее, я на паспорта не смотрю»
вчера, 18:17
Заварухин о 3:1 с «Барысом»: «Тяжелый матч. У нас было 84 попытки броска, количество перешло в качество. Здорово, что забили в 3-м периоде»
2вчера, 17:59
Козлов о 2:3 от минского «Динамо»: «В овертайме выстояли в меньшинстве, самоотверженно играли, Самонов здорово выступал. Все было целостно»
5вчера, 17:54