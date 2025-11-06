Инфантино пошутил о своем футбольном таланте: «Я понял, что смогу потрогать Кубок мира, только если стану президентом ФИФА»
Джанни Инфантино: я мог потрогать Кубок мира, только став президентом ФИФА.
Президент ФИФА Джанни Инфантино в среду выступил на Американском бизнес-форуме. В мероприятии также приняли участие форвард «Интер Майами» Лионель Месси и президент США Дональд Трамп в роли спикеров.
В ходе своей речи Инфантино в шутку сравнил свой футбольный талант с уровнем Месси.
«Я понял, что если когда-нибудь захочу прикоснуться к Кубку мира, мне придется стать президентом ФИФА», – сказал Инфантино.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: USA Today
