Инфантино пошутил о своем футбольном таланте: «Я понял, что смогу потрогать Кубок мира, только если стану президентом ФИФА»

Джанни Инфантино: я мог потрогать Кубок мира, только став президентом ФИФА.

Президент ФИФА Джанни Инфантино в среду выступил на Американском бизнес-форуме. В мероприятии также приняли участие форвард «Интер Майами » Лионель Месси и президент США Дональд Трамп в роли спикеров.

В ходе своей речи Инфантино в шутку сравнил свой футбольный талант с уровнем Месси.

«Я понял, что если когда-нибудь захочу прикоснуться к Кубку мира, мне придется стать президентом ФИФА», – сказал Инфантино.