«Лацио» лидирует в ЛЕ после 4-го тура, «МЮ» – 15-й, «Рома» – 20-я, ПАОК Чалова и Оздоева – 33-й, «Динамо» Киев – последнее

«Лацио» занимает первое место после 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

Команда из Италии одолела «Порту» (2:1) и с 12 очками занимает первую строчку.

Следом идут «Аякс », «Галатасарай », «Айнтрахт », «Андерлехт» и «Атлетик» – у них по 10 баллов. Также в первую восьмерку входят «Тоттенхэм » и ФКСБ (по 9).

«Лион » идет 9-м, «Манчестер Юнайтед» – 15-м, «Рома» – 20-й, «Фенербахче» – 21-м, «Порту» – 22-м, «Сосьедад» – 25-м, ПАОК – 33-м.

Замыкают таблицу «Маккаби» Тель-Авив и «Динамо» Киев, проигравшие все матчи.

В 1/8 финала напрямую выходят первые 8 команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в стыковых матчах.

Таблица Лиги Европы