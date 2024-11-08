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  • «Лацио» лидирует в ЛЕ после 4-го тура, «МЮ» – 15-й, «Рома» – 20-я, ПАОК Чалова и Оздоева – 33-й, «Динамо» Киев – последнее
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«Лацио» лидирует в ЛЕ после 4-го тура, «МЮ» – 15-й, «Рома» – 20-я, ПАОК Чалова и Оздоева – 33-й, «Динамо» Киев – последнее

«Лацио» занимает первое место после 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

Команда из Италии одолела «Порту» (2:1) и с 12 очками занимает первую строчку.

Следом идут «Аякс», «Галатасарай», «Айнтрахт», «Андерлехт» и «Атлетик» – у них по 10 баллов. Также в первую восьмерку входят «Тоттенхэм» и ФКСБ (по 9).

«Лион» идет 9-м, «Манчестер Юнайтед» – 15-м, «Рома» – 20-й, «Фенербахче» – 21-м, «Порту» – 22-м, «Сосьедад» – 25-м, ПАОК – 33-м.

Замыкают таблицу «Маккаби» Тель-Авив и «Динамо» Киев, проигравшие все матчи.

В 1/8 финала напрямую выходят первые 8 команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в стыковых матчах.

Таблица Лиги Европы

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
logoАйнтрахт Франкфурт
logoЛион
logoРома
logoЛацио
logoМанчестер Юнайтед
logoЧемпионат Украины по футболу
logoДинамо Киев
logoвысшая лига Португалия
logoПорту
logoвысшая лига Нидерланды
logoАякс
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoАтлетик
logoРеал Сосьедад
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoАндерлехт
logoвысшая лига Бельгия
logoФенербахче
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
logoЛига Европы УЕФА
logoФКСБ
logoПАОК
logoвысшая лига Греция
logoвысшая лига Румыния
logoТоттенхэм
logoвысшая лига Израиль
logoМаккаби Тель-Авив
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