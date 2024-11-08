«Лацио» лидирует в ЛЕ после 4-го тура, «МЮ» – 15-й, «Рома» – 20-я, ПАОК Чалова и Оздоева – 33-й, «Динамо» Киев – последнее
«Лацио» занимает первое место после 4-го тура общего этапа Лиги Европы.
Команда из Италии одолела «Порту» (2:1) и с 12 очками занимает первую строчку.
Следом идут «Аякс», «Галатасарай», «Айнтрахт», «Андерлехт» и «Атлетик» – у них по 10 баллов. Также в первую восьмерку входят «Тоттенхэм» и ФКСБ (по 9).
«Лион» идет 9-м, «Манчестер Юнайтед» – 15-м, «Рома» – 20-й, «Фенербахче» – 21-м, «Порту» – 22-м, «Сосьедад» – 25-м, ПАОК – 33-м.
Замыкают таблицу «Маккаби» Тель-Авив и «Динамо» Киев, проигравшие все матчи.
В 1/8 финала напрямую выходят первые 8 команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в стыковых матчах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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