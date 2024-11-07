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«Манчестер Юнайтед» – ПАОК. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Манчестер Юнайтед» примет ПАОК в 4-м туре Лиги Европы.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Оkkо.

Таблица Лиги Европы

Статистика Лиги Европы

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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