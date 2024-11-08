Федотов одержал 1-ю победу в НХЛ и стал 1-й звездой матча с «Тампой». Он отразил 22 броска из 23 и выиграл серию буллитов
Иван Федотов одержал 1-ю победу в НХЛ и стал 1-й звездой матча с «Тампой».
Российский вратарь «Филадельфии» вышел в старте на матч против «Лайтнинг» (2:1 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
Этот матч стал для 27-летнего Федотова 4-м в сезоне и 7-м в лиге за карьеру. С общей статистикой можно ознакомиться здесь.
Сегодня он отразил 22 из 23 бросков в основное и дополнительное время, а в серии буллитов из 2 раундов справился с бросками Гейджа Гонсалвеша и Виктора Хедмана.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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