Орлов о поражении «Зенита»: «Стартовым составом Семак дал понять: отыграемся во втором тайме, если надо – для «Динамо» это просто подарок. Начали игру так, будто они еще в групповом этапе»

Геннадий Орлов остался недоволен выбором стартового состава «Зенита» на матч с «Динамо».

Петербуржцы уступили в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3).

«Очень много вопросов к Сергею Семаку и его тренерскому штабу. «Зенит» нашел свою игру, прекрасно провел два матча чемпионата – с московскими «Динамо» и «Локомотивом». Все игроки подходят к лучшей форме. И вдруг Семак делает шаг назад, совершает психологическое отступление, выставляя такой состав, как будто этот матч – проходной.

Если у вас игра уже пошла, так продолжайте этот состав наигрывать. Какая разница – Кубок или чемпионат? Чем чаще они будут вместе играть, тем лучше. У топ-клубов костяк из 12–15 футболистов состоит. Травм у «Зенита » нет, матч РПЛ только в воскресенье – времени на восстановление достаточно.

Тем более кубковый турнир перешел в стадию четвертьфинала, дальше – игра на вылет. Первый матч дома – надо делать задел, забивать как можно больше голов. Еще и соперник такой принципиальный – «Динамо». Хозяева же начали матч так, словно они еще в групповом турнире, а не в плей-офф. «Зенит» оказался ментально не готов к игре, не настроился. Своим стартовым составом Семак словно дал понять: если надо, во втором тайме отыграемся. Это же был просто подарок для «Динамо »! Для меня это удивительно. Да и для всех болельщиков, наверное, тоже», – сказал комментатор.