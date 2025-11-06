Президент РПЛ Алаев: «В номинации на титул самой безопасной лиги мира мы бы претендовали на победу. Пиво должно быть на стадионах, дискутировать тут нечего»

Александр Алаев: пиво должно быть на стадионах, дискутировать тут нечего.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев отметил высокий уровень безопасности на матчах чемпионата России.

«Пара слов о безопасности. Ну, мы конкурируем как лига со многими соревнованиями, со многими лигами, с другими мероприятиями. Наверное, если бы проводилась отдельная номинация на титул самой безопасной лиги мира, я думаю, что мы были бы кандидатами на победу.

Непросто давалось внедрение системы Fan ID, непросто, и технически мы адаптировались, и болельщик привыкал, потому что действительно это новинка. Привыкали, адаптировались, но сейчас уже можно говорить по фактам – посещаемость восстанавливается.

Знаете, каждый тур я получаю отчеты о проведении восьми матчей и инцидентах, которые произошли на этих матчах. Более скучного чтива я не найду. Кто-то еще все-таки ругается матом, кто-то выходит покурить в незаконные зоны, но никаких конфликтов, никакого несанкционированного использования ни файеров, ни других элементов боления. И мы видим, что сейчас стадион стал точкой притяжения, о чем вчера говорил футбольный клуб «Зенит» в своей презентации. Потому что они действительно лидеры нашей лиги с точки зрения посещаемости. 35 000 – отличная цифра.

Они показали, как меняется аудитория стадиона, уже практически 50 на 50 мужчины и женщины. Все поменялось, все безопасно. Практика есть мировая, практика есть российская.

Поэтому, резюмируя, на мой взгляд, несмотря на то, что это круглый стол и мы будем отвечать на вопросы и дискутировать – ну, дискутировать тут нечего, на мой взгляд скромный, это все очевидно. Пиво должно быть на стадионах. Я надеюсь, что оно в ближайшее время вернется.

Я надеюсь, что уже на следующем мероприятии, на следующей сессии мы как раз уже будем докладывать аудитории, болельщикам, специалистам, представителям органов государственной власти о том, насколько изменилась посещаемость, о том, насколько выросли доходы после возвращения пива на стадион», – сказал Алаев.

Генсек РФС Митрофанов: «Футбол – самое безопасное мероприятие в стране, нарушений в год – единицы. Общество созрело, чтобы цивилизованное потребление пива было разрешено»

Президент РПЛ Алаев: «Все 16 клубов поддерживают возвращение пива на стадионы. Мы понимаем, что решение принимает Правительство, Госдума. Надеемся, оно будет положительным»