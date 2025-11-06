  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Президент РПЛ Алаев: «В номинации на титул самой безопасной лиги мира мы бы претендовали на победу. Пиво должно быть на стадионах, дискутировать тут нечего»
13

Президент РПЛ Алаев: «В номинации на титул самой безопасной лиги мира мы бы претендовали на победу. Пиво должно быть на стадионах, дискутировать тут нечего»

Александр Алаев: пиво должно быть на стадионах, дискутировать тут нечего.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев отметил высокий уровень безопасности на матчах чемпионата России.  

«Пара слов о безопасности. Ну, мы конкурируем как лига со многими соревнованиями, со многими лигами, с другими мероприятиями. Наверное, если бы проводилась отдельная номинация на титул самой безопасной лиги мира, я думаю, что мы были бы кандидатами на победу.

Непросто давалось внедрение системы Fan ID, непросто, и технически мы адаптировались, и болельщик привыкал, потому что действительно это новинка. Привыкали, адаптировались, но сейчас уже можно говорить по фактам – посещаемость восстанавливается.

Знаете, каждый тур я получаю отчеты о проведении восьми матчей и инцидентах, которые произошли на этих матчах. Более скучного чтива я не найду. Кто-то еще все-таки ругается матом, кто-то выходит покурить в незаконные зоны, но никаких конфликтов, никакого несанкционированного использования ни файеров, ни других элементов боления. И мы видим, что сейчас стадион стал точкой притяжения, о чем вчера говорил футбольный клуб «Зенит» в своей презентации. Потому что они действительно лидеры нашей лиги с точки зрения посещаемости. 35 000 – отличная цифра.

Они показали, как меняется аудитория стадиона, уже практически 50 на 50 мужчины и женщины. Все поменялось, все безопасно. Практика есть мировая, практика есть российская.

Поэтому, резюмируя, на мой взгляд, несмотря на то, что это круглый стол и мы будем отвечать на вопросы и дискутировать – ну, дискутировать тут нечего, на мой взгляд скромный, это все очевидно. Пиво должно быть на стадионах. Я надеюсь, что оно в ближайшее время вернется.

Я надеюсь, что уже на следующем мероприятии, на следующей сессии мы как раз уже будем докладывать аудитории, болельщикам, специалистам, представителям органов государственной власти о том, насколько изменилась посещаемость, о том, насколько выросли доходы после возвращения пива на стадион», – сказал Алаев. 

Генсек РФС Митрофанов: «Футбол – самое безопасное мероприятие в стране, нарушений в год – единицы. Общество созрело, чтобы цивилизованное потребление пива было разрешено»

Президент РПЛ Алаев: «Все 16 клубов поддерживают возвращение пива на стадионы. Мы понимаем, что решение принимает Правительство, Госдума. Надеемся, оно будет положительным»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
алкоголь и спорт
logoАлександр Алаев
logoпремьер-лига Россия
стадионы
болельщики
logoСпортс
Fan ID
logoЗенит
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoОрганизация РПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генсек РФС Митрофанов: «Футбол – самое безопасное мероприятие в стране, нарушений в год – единицы. Общество созрело, чтобы цивилизованное потребление пива было разрешено»
сегодня, 13:52
Менеджер компании «Балтика» о пиве на стадионах: «Инвестиции российских пивоваренных компаний в спорт превысили 300 млн рублей за год. Если примут законопроект, они увеличатся кратно»
сегодня, 13:01
Александр Алаев: «На ЧМ-2018 пиво точно добавило изюминку. Весь мир вспоминает, как было весело, каких-то инцидентов с безопасностью никто не вспомнит»
сегодня, 12:19
Менеджер компании «Балтика»: «Пиво – продукт радостный, оптимистичный, где же ему быть, как не на футболе. Российское пивоварение ничем не уступает, а чаще и превосходит импортное»
сегодня, 11:04
Митрофанов о пиве на стадионах: «В ТЦ можно выпить пива, и мы не говорим, что торговые центры – опасное место. Можно упоминать театры, любую сферу. Общество стало более зрелым»
сегодня, 10:50
Главные новости
Лещук о голе Педро в Кубке: «За пять минут до углового «Зенита» замены были – не смогли разобраться, правильно расставиться. все, Чей был игрок, говорить не буду»
4 минуты назад
Этот тренер приводил «Челси» к триумфу в ЛЧ 13 лет назад, но сейчас о нем не слышно. Вспомните, как его зовут?
7 минут назадТесты и игры
Орлов о Соболеве: «Это вообще игрок из другой лиги, в прошлом сезоне с ним мучились, в этом. Для него успех, что его выпускают за «Зенит», но для команды – минус. Он ничего ей не дает»
14 минут назад
Роналду о том, почему не был на похоронах Жоты: «Не хожу на кладбища после смерти отца. Мне не нужно быть в первом ряду, чтобы меня увидели и похвалили – я все делаю за кадром»
15 минут назад
Фоден – лучший игрок 4-го тура ЛЧ. У хавбека «Ман Сити» дубль в матче с «Боруссией»
27 минут назад
«Бавария» – фаворит ЛЧ после 4-го тура по версии Goal. «Арсенал» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Карабах» – 17-й
42 минуты назад
Орлов о поражении «Зенита»: «Стартовым составом Семак дал понять: отыграемся во втором тайме, если надо – для «Динамо» это просто подарок. Начали игру так, будто они еще в групповом этапе»
58 минут назад
Аморим о словах Роналду про «МЮ»: «Все, что он говорит, имеет огромное влияние. Мы многое структуру, отношение игроков, стараемся расти. Давайте немного отпустим прошлое»
сегодня, 14:06
Генсек РФС Митрофанов: «Футбол – самое безопасное мероприятие в стране, нарушений в год – единицы. Общество созрело, чтобы цивилизованное потребление пива было разрешено»
сегодня, 13:52
Семин о словах Семака про судей: «На матчах «Зенита» ошибаются больше всего, если брать статистику. Многие люди, которые сидят на ВАР, не понимают чисто футбольные нюансы»
сегодня, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-арбитр Федотов о словах Семака про судей: «Свои ошибки оправдывают тем, что их засуживают. Не слышал, чтобы он сказал: «Я виноват, моя команда стоит много денег, но она не понимает, чего я от нее хочу»
1 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» примет «Аль-Холуд», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Нажмой» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
11 минут назад
Невилл об «МЮ»: «Костяк команды имеет решающее значение. Бруну, Каземиро, де Лигт и Магуайр стареют, но они должны играть лучше, чем сейчас»
37 минут назад
Леонченко об интересе к Батракову: «Будем обсуждать, когда «Локомотив» получит официальное предложение. Такого сейчас нет, только далекие разговоры»
сегодня, 13:55
Инфантино пошутил о своем футбольном таланте: «Я понял, что смогу потрогать Кубок мира, только если стану президентом ФИФА»
сегодня, 13:36
«Локомотив» встретится с «Оренбургом». Железнодорожники, поддержите команду в домашнем матче против оренбуржцев!
сегодня, 13:00Реклама
Тчуамени пропустит около 3 недель из-за травмы полусухожильной мышцы
сегодня, 12:44
Игнатьев о словах Семака про судей: «Судейство у нас запущено, я согласен. Не могу понять решения арбитров, сегодня они не становятся самостоятельными личностями, как раньше»
сегодня, 12:43
Анри о высокой линии обороны «Барсы»: «Брюгге» мог забить и больше трех, зачем самим себе создавать проблемы? Надо защищать не только мяч, но и ворота»
сегодня, 12:24
Фоден с дублем и 8.9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ман Сити» – «Боруссия». Свенссон с оценкой 5.1 – худший
сегодня, 12:07