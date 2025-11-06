Президент РПЛ Алаев: «В номинации на титул самой безопасной лиги мира мы бы претендовали на победу. Пиво должно быть на стадионах, дискутировать тут нечего»
Президент Мир РПЛ Александр Алаев отметил высокий уровень безопасности на матчах чемпионата России.
«Пара слов о безопасности. Ну, мы конкурируем как лига со многими соревнованиями, со многими лигами, с другими мероприятиями. Наверное, если бы проводилась отдельная номинация на титул самой безопасной лиги мира, я думаю, что мы были бы кандидатами на победу.
Непросто давалось внедрение системы Fan ID, непросто, и технически мы адаптировались, и болельщик привыкал, потому что действительно это новинка. Привыкали, адаптировались, но сейчас уже можно говорить по фактам – посещаемость восстанавливается.
Знаете, каждый тур я получаю отчеты о проведении восьми матчей и инцидентах, которые произошли на этих матчах. Более скучного чтива я не найду. Кто-то еще все-таки ругается матом, кто-то выходит покурить в незаконные зоны, но никаких конфликтов, никакого несанкционированного использования ни файеров, ни других элементов боления. И мы видим, что сейчас стадион стал точкой притяжения, о чем вчера говорил футбольный клуб «Зенит» в своей презентации. Потому что они действительно лидеры нашей лиги с точки зрения посещаемости. 35 000 – отличная цифра.
Они показали, как меняется аудитория стадиона, уже практически 50 на 50 мужчины и женщины. Все поменялось, все безопасно. Практика есть мировая, практика есть российская.
Поэтому, резюмируя, на мой взгляд, несмотря на то, что это круглый стол и мы будем отвечать на вопросы и дискутировать – ну, дискутировать тут нечего, на мой взгляд скромный, это все очевидно. Пиво должно быть на стадионах. Я надеюсь, что оно в ближайшее время вернется.
Я надеюсь, что уже на следующем мероприятии, на следующей сессии мы как раз уже будем докладывать аудитории, болельщикам, специалистам, представителям органов государственной власти о том, насколько изменилась посещаемость, о том, насколько выросли доходы после возвращения пива на стадион», – сказал Алаев.
Генсек РФС Митрофанов: «Футбол – самое безопасное мероприятие в стране, нарушений в год – единицы. Общество созрело, чтобы цивилизованное потребление пива было разрешено»
Президент РПЛ Алаев: «Все 16 клубов поддерживают возвращение пива на стадионы. Мы понимаем, что решение принимает Правительство, Госдума. Надеемся, оно будет положительным»