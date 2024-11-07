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Путин о церемонии открытия Олимпиады-2024: «Это было оскорбительно для миллионов верующих христиан. Люди не видят краев»

Владимир Путин заявил, что открытие Олимпиады-2024 оскорбило миллионы верующих.

Церемония открытия Игр-2024 в Париже проходила 26 июля.

«Что касается того, что мы видели на открытии Олимпийских игра в Париже. Я, честно говоря, не смотрел. Мне сказали, что там что‑то происходило, я и посмотрел.

Ну… Не знаю, на что рассчитывали и зачем это делали организаторы, зачем это МОК (Международный олимпийский комитет) пропустил.

Безусловно, это было оскорбительно для миллионов верующих христиан. Зачем нужно оскорблять кого бы то ни было, их религиозные чувства? Те, кто это делал, говорили, что не собирались оскорблять никого.

Свобода одного человека или общества заканчивается там, где начинается свобода другого. Люди не чувствуют границ, не видят краев», – сказал президент России Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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