Экс-арбитр Федотов о словах Семака про судей: «Свои ошибки оправдывают тем, что их засуживают. Не слышал, чтобы он сказал: «Я виноват, моя команда стоит много денег, но она не понимает, чего я от нее хочу»

Игорь Федотов: свои ошибки Семак оправдывает тем, что «Зенит» засуживают.

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на критику главного тренера «Зенита» Сергея Семака в сторону судейства в матче с «Динамо» в FONBET Кубке России (1:3).

Семак заявил : «Чем больше говоришь о судействе, тем хуже судят – мстят за что‑то, наверное».

– По ходу сезона вы замечали, что судьи часто судят не в пользу «Зенита»?

– Нет, абсолютно все одинаково ко всем командам. Ко всем 16 командами. Это мнение тренера. Его надо послушать, покивать головой и отпустить. Свои ошибки оправдывают тем, что судьи его засуживают. Надо внутри себя разобраться, налаживать игру команды. Прошли времена, когда кто-то кого-то засуживал. Сейчас абсолютно другое отношение к судьям и требованиям. Те судьи, которые не понимают требования департамента, с ними прощаются, или они пишут заявления и увольняются.

– Обращают ли судьи внимание на такую критику?

– Нет, абсолютно. Это работа тренера. То же самое как нападающий падает в штрафной площади, а потом рассказывает, как его сильно ударили по ноге. Выигрывает команда, проигрывает тренер. Здесь все логично. Я не слышал, что он сказал: «Я виноват, у меня плохая система тренировок, моя команда стоит много денег, но она не понимает, чего я от нее хочу».

– Такого Семак не говорил.

– На кого-то надо свалить. Единственный момент, когда было показано демонстративное неуважение, – это со стороны Мешкова к Слуцкому. Даже если взять поведение Станковича, ему протягивают руку, показывая, что к любой команде Премьер-лиги арбитры будут относиться одинаково. Ошибки они всегда существуют. Есть человеческий фактор, – сказал Федотов.