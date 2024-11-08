Шестеркин пропустил 5 шайб после 12 бросков «Баффало» и был заменен
Игорь Шестеркин пропустил 5 шайб после 12 бросков «Баффало» и был заменен.
«Рейнджерс» потерпели крупное поражение от «Сэйбрс» (1:6) в регулярном чемпионате НХЛ.
Шестеркин был заменен во втором периоде после 5-й шайбы соперника. Вступивший в игру Джонатан Куик отразил 9 бросков из 10. Поражение в итоге было записано на счет россиянина.
В текущем сезоне у Игоря 6 побед в 10 играх при 92,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,60.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости