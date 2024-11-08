Игорь Шестеркин пропустил 5 шайб после 12 бросков «Баффало» и был заменен.

«Рейнджерс » потерпели крупное поражение от «Сэйбрс» (1:6) в регулярном чемпионате НХЛ .

Шестеркин был заменен во втором периоде после 5-й шайбы соперника. Вступивший в игру Джонатан Куик отразил 9 бросков из 10. Поражение в итоге было записано на счет россиянина.

В текущем сезоне у Игоря 6 побед в 10 играх при 92,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,60.