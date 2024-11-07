Владимир Путин: «Возможность мужчинам выступать в женских видах убивает женский спорт»

Владимир Путин выступил против трансгендеров в женском спорте.

«Возможность мужчинам выступать в женских видах спорта убивает женский спорт. На мой взгляд, некоторые виды спорта женскими не являются. Я прошу прощения у женщин, они скажут, что я не прав.

Штанга, бокс, борьба – пускай женщины между собой соревнуются. Человек, который объявил себя женщиной и пошел у всех выиграл, нос сломал женщине, это убивает женский спорт, скоро женщинам невозможно будет выступать нигде.

Это чушь какая‑то», – сказал президент России Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».